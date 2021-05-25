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وثيقة.. الكاظمي يكلف وكيلاً لتسيير شؤون وزارة الصحة

Category: سیاسة

Date: 2021-05-25T18:59:50+0000
وثيقة.. الكاظمي يكلف وكيلاً لتسيير شؤون وزارة الصحة

شفق نيوز/ كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكيلاً في وزارة الصحة لتسيير شؤون الوزارة خلفاً للوزير المستقيل حسن التميمي.

جاء ذلك في وثيقة صادرة من الوكيل الفني بالوكالة المخول بالصلاحيات الادارية والمالية في وزارة الصحة هاني موسى بدر العقابي.

والوثيقة عبارة عن تعليمات موجهة إلى المدراء العامين لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات. 

وأفاد العقابي في الوثيقة بأنه تم تخويله بالصلاحيات الإدارية والمالية لتسيير شؤون وزارة الصحة أصولياً بموجب توجيهات رئيس الوزراء.

وكان الوزير السابق حسن التميمي قد استقال من منصبه مؤخراً على خلفية فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى.

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