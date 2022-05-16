وثيقة.. القضاء يرد دعوى "كمبش" حول إعفائه من رئاسة الوقف السني

شفق نيوز/ قررت محكمة قضاء الموظفين، يوم الإثنين، رد دعوى رئيس ديوان الوقف السني السابق "سعد كمبش" ضد قرار اعفائه من تسيير شؤون الديوان وكالة.

ووفقاً لوثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فأن "المحكمة عدت قرار تكليف عبد الخالق العزاوي بتسيير شؤون ديوان الوقف السني جاء سليماً من الناحية القانونية".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قرر بتاريخ (3 / 3 / 2022) إنهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني وإعادته إلى عمله السابق كوكيل لرئيس الديوان، كما قرر تكليف عبد الخالق مدحت العزاوي بمهام منصب رئيس ديوان الوقف السني.

يشار الى ان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي قد كلف كمبش بتسيير شؤون الوقف السني في فبراير/ شباط 2020، إثر إقالة رئيس الديوان السابق عبد اللطيف الهميم على خلفية شبهات بتورطه بملفات فساد.