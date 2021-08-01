وثيقة.. القضاء الأعلى يصدر توجيهاً بشأن مرشحات الانتخابات

شفق نيوز/ اصدر مجلس القضاء الاعلى، يوم الاحد، توجيها يخص المرشحات للانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل.

وجاء في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، موقعة من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان إنه "بغية تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية القادمة وحمايتها مما تتعرض له من إساءة بسبب ذلك تنسب حصر الشكاوى التي تقدم عن تلك الجرائم لدى مكاتب المحققين القضائيين في مقر محاكم التحقيق، وأن يتم اشعار مستشارية الأمن القومي ودائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بذلك".