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وثيقة .. القضاء العراقي يفاتح البرلمان لرفع الحصانة عن نائب حالي ووزير سابق

Category: سیاسة

Date: 2020-12-27T06:38:24+0000
وثيقة .. القضاء العراقي يفاتح البرلمان لرفع الحصانة عن نائب حالي ووزير سابق

شفق نيوز/ وجهت رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية، كتاباً رسمياً تطالب فيه مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عن وزير الدفاع السابق عضو مجلس النواب الحالي خالد متعب العبيدي بقضية تتعلق بشحنة للأسحلة قادمة من احدى الدول.

وقالت المحكمة في كتاب رسمي مذيل بتوقيع القاضي الاول ضياء جعفر إنها "تجري التحقيق في القضية الخاصة بقيام المتهم (خالد متعب العبيدي) وزير الدفاع السابق، وعضو مجلس النواب العراقي للدورة الحالية بالتصرف بالاسلحة التي تم ضبطها على متن طائرة الشحن التشيكية الهابطة من مطار بغداد الدولي دون إنتظار نتائج التحقيق".

وطالبت ايضا بمفاتحة المجلس رفع الحصانة عن العبيدي "بغية إكمال الاجراءات القانونية بحقه".

وشغل العبيدي منصب وزير الدفاع في الحكومة الاتحادية السابقة التي كان يترأسها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

واقال مجلس النواب العراقي العبيدي في شهر اغسطس/آب من العام 2016، وسحب الثقة عنه بأغلبية الأصوات، وذلك إثر توجيه تهم له تتعلق بالفساد، والتي ينفيها هو.

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