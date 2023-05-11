وثيقة .. القضاء العراقي يلزم السياسي مشعان الجبوري بإعادة مليار ونصف المليار دينار رواتب

شفق نيوز/ ألزم القضاء العراقي، السياسي مشعان الجبوري بإعادة قرابة مليار ونصف المليار دينار عن الرواتب التي تقاضاها هو وحمايته قبل الغاء عضويته في مجلس النواب.

وكان الجبوري قد رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بأنه غير مشكول الذمة إلى مجلس النواب، وان قرار المحكمة الاتحادية إلزام الأول بأي مبلغ.

ووفقا للحكم الصادر عن رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الإتحادية محكمة بداءة الكرخ فإن من حق الحلبوسي مطالبة الجبوري بما كان قد تقاضاه من رواتب ومخصصات قبل إلغاء عضويته في مجلس النواب.

وأشار الحكم إلى أن دعوى الجبوري لا سند لها من القانون، وواجبة الرد، وعليه تقرر رد دعواه المقامة