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وثيقة.. الفتح يرهن التصويت على الموازنة بإضافة 5 بنود أحدها يخص كوردستان

Category: سیاسة

Date: 2021-02-08T20:04:04+0000
وثيقة.. الفتح يرهن التصويت على الموازنة بإضافة 5 بنود أحدها يخص كوردستان

شفق نيوز/ رهن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يوم الاثنين، تصويت نوابه على موازنة البلاد المالية للعام الجاري بإضافة خمسة بنود في مشروع القانون.

وجاء في وثيقة صادرة عن التحالف تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، أن نوابه لن يصوتوا لصالح تمرير الموازنة في البرلمان إلا في حال إضافة المواد التالية:

1_ يكون سعر صف الدولار في الموازنة العامة هو (1119) دينار لكل دولار واحد.

2_ على وزارة المالية استحداث الدرجات الوظيفية اللازمة لتثبيت جميع العاملين بعقود في مفوضية الانتخابات.

3_ على وزارة المالية اطلاق درجات الحذف والاستحداث خصوصا للمحاضرين المجانيين.

4_ على وزارة المالية صرف المستحقات المالية للمحاضرين كعقود ضمن موازنة 2021.

5- تحدد حصة إقليم كوردستان من مجموع الانفاق الفعلي للنفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية، بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة الاتحادية بشرط التزام الإقليم بتسديد مبالغ النفط المصدر من الاقليم بالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية (سومو) حصرا والايرادات غير النفطية، وفي حالة عدم التزام الاقليم لا يجوز تسديد النفقات للاقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية.

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