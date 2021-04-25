وثيقة.. "العصائب" تقاضي قائممقام الموصل وتتهمه بالتستر على فساد جهة سياسية

شفق نيوز/ رفعت حركة عصائب أهل الحق في محافظة نينوى، يوم الأحد، دعاوى قضائية ضد قائممقام مدينة الموصل، على خلفية اتهامه لأشخاص بقضايا فساد مالي، ونسبهم إلى الحركة، فيما نفت الأخيرة انتماء المتهمين لها.

وبحسب الشكوى التي رفعها محامي الحركة، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن قائممقام الموصل زهير الأعرجي "إصدار كتاباً رسمياً يتضمن أسماء عدد من الأشخاص لا ينتمون إلى حركة العصائب، ونسبهم لها زوراً، ضمن حملة تشويه وإساءات تنطلق بين وقت وآخر على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار مضمون الشكوى إلى أن "الأشخاص الذين تم نسبهم للحركة من قبل (الأعرجي)، يتبعون إلى جهة سياسية أخرى، ولا نستبعد معرفة (الأعرجي) بمرجعيتهم السياسية بل والتستر عليها بغية إلصاقهم زوراً لحركتنا بدافع التسقيط وإيهام الرأي العام ضد حركة العصائب".