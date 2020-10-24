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وثيقة.. العراق يرفض إدراج جماعة الإخوان المسلمين كـ"منظمة إرهابية"

Category: سیاسة

Date: 2020-10-24T11:16:21+0000
وثيقة.. العراق يرفض إدراج جماعة الإخوان المسلمين كـ"منظمة إرهابية"

شفق نيوز/ رفض مجلس الامن الوطني العراقي، يوم السبت، إدراج جماعة الإخوان المسلمين كـ"منظمة إرهابية".

وجاء في وثيقة موقعة من قبل مستشار الامن الوطني العراقي قاسم الاعرجي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "استنادا الى توجيه مجلس الأمن الوطني بالجلسة (۱۹ - ۲۰۲۰) المنعقدة بتاريخ 26 تموز ۲۰۲۰، وبناء على ما طرحه مستشار الأمن الوطني بصدد موضوع " موقف العراق من الرابع جماعة الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية" بناء على طلب جمهورية مصر العربية من ادراج الاخوان المسلمين ضمن لائحة الارهاب في جامعة الدول العربية، قرر مجلس الأمن الوطني بالجلسة (۲۱-۲۰۲۰) المنعقدة بتاريخ 4 آب ۲۰۲۰، ما يلي: عدم التصويت على ادراج حركة الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية".

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