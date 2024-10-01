وثيقة .. الصدر يقاضي موظفة بالخارجية العراقية رفضت مقاطعة كلمة نتنياهو بنيويورك

شفق نيوز/ قدّم رئيس الكتلة الصدرية نصار الربيعي، شكوى قضائية ضد ممثلة العراق عن وزارة الخارجية العراقية، بسبب رفضها الخروج أثناء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجاء في نص وثيقة الشكوى التي وردت لوكالة شفق نيوز، إن المشتكي نصار زغير دربي الربيعي، رئيس الكتلة الصدرية يسكن بغداد الكرخ، قدم شكوى ضد المشكو منها سمر بشير القيسي، موظفة في وزارة الخارجية العراقية / بعثة جمهورية العراق في الامم المتحدة.

وجاء في الوثيقة عن جهة الشكوى، إنه "بتاريخ 27/ 9/ 2024 وخلال انعقاد الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ولدى قيام رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بالقاء كلمته وخلال ذلك انسحب عدد كبير من الوفود المشاركة العربية والإسلامية، وكانت هناك هتافات احتجاجية للوفود أثناء الانسحاب وإبقاء قاعة اجتماع المؤتمر شبه فارغة، إلا أن المشكو منها (سمر بشير القيسي) وهي ضمن أعضاء الوفد العراقي المشارك باجتماعات الجمعية لم تغادر قاعة انعقاد المؤتمر".

ولفت إلى أن "القوانين العراقية تجرم ذلك نتيجة عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني كقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم (1) لسنة 2022، مع ملاحظة أن السياق المتعارف عليه لدى العراق والكثير من الدول العربية والإسلامية والصديقة والانسحاب خلال إلقاء الكلمة المخصصة للكيان الصهيوني، مما سبب ذلك من إهانة علانية للشعب العراقي والأمة العربية والإسلامية ومساس بالمشاعر ولاسيما أن الكيان الصهيوني يقوم في هذا الوقت بارتكاب ابشع الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة العرب وجمهورية لبنان وباقي المناطق العربية والإسلامية".

وبين أن "فعل المشكو منها يشكل جريمة وفق أحكام المادة (7) من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم (1) لسنة 2022 وأحكام المواد (201، 202، 203) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.لذا وللأسباب المذكورة أعلاه نطلب من محكمتكم الموقرة تحريك الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المشكو منها (سمر بشير القيسي) وكل من يثبت تورطه بارتكاب الجريمة".

في حين أفاد مصدر من الهيئة السياسية للتيار الوطني الشيعي، لوكالة شفق نيوز، بأن رئيس الكتلة الصدرية نصار الربيعي، قام بتقديم الشكوى "بأمر من زعيم التيار مقتدى الصدر".