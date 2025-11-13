(وثيقة) الشيعة 187 مقعدًا والسنة 77 والكورد 56 في نتائج انتخابات البرلمان العراقي

شفق نيوز- بغداد

أصدرت منظمات مراقبة الانتخابات في العراق، اليوم الخميس، جدولا يضم النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025، الخاصة بعدد المقاعد العامة.

وأظهر الجدول ، تنشره ادناه وكالة شفق نيوز، أن القوائم الشيعية حصلت على 187 مقعدًا من مجموع المقاعد العامة، متضمنةً بعض المقاعد ضمن القوائم السنية.

كما بيّنت الجداول أن القوائم السنية نالت 77 مقعدًا، في حين حصلت القوائم الكوردية على 56 مقعدًا، والمرشحون الإيزيديون على مقعد واحد.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء الأربعاء، أن تحالف "الإعمار والتنمية" بزعامة محمد شياع السوداني سجل تقدماً كبيراً في النتائج الأولية، محققاً 1,317,346 صوتاً في 12 محافظة من أصل 18، وجاء ثانيا حزب تقدم برئاسة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وثالثا ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وفيما يخص قوى الإطار التنسيقي الشيعي فقد حصد تحالف الإعمار والتنمية للسوداني، 45 مقعداً برلمانياً، تلاه ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي بـ30 مقعداً، وكتلة "صادقون" بزعامة قيس الخزعلي بـ26 مقعداً، فيما نالت "بدر" بزعامة هادي العامري 19 مقعداً، و"قوى الدولة" بزعامة عمار الحكيم 18 مقعداً.