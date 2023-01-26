وثيقة .. السوداني يُعين وكلاء جدد في وزارة الخارجية العراقية

شفق نيوز/ قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تكليف سفراء سابقين بمهام جديدة في وزارة الخارجية، وفق وثيقة رسمية، نشرت اليوم الخميس.

وجاء في امر ديواني موقع من مدير مكتب رئيس الوزراء وكالة إحسان ياسين العوادي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب الصلاحيات المخولة له، تقرر تكليف السفراء المدرجة اسمائهم بمهام وكيل وزارة الخارجية.

ونص الأمر الديواني، تكليف "محمد حسين محمد علي هادي بحر العلوم" بمهام وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية، وتكليف "عمر احمد كريم حسن البرزنجي" بمهام وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية، وتكليف "هشام علي أكبر ابراهيم العلوي" بمهام وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي، و"عبد الرحمن حامد محمد حسين" بمهام وكيل الوزارة للشؤون الادارية والفنية

وبحسب الوثيقة، فإن الأمر ينفذ من تاريخ صدوره في الخامس والعشرين من كانون الثاني 2023.