وثيقة.. السوداني يوجه بإصدار تعليمات "لا تقبل التأويل" بشأن أراضٍ زراعية تحولت لسكنية

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بإصدار تعليمات "لا تقبل التأويل" بشأن الأراضي الزراعية التي اكتسبت الطابع السكني.

وجاء في وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 20 آب/ أغسطس الجاري، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة أمانة بغداد وعضوية (محافظة بغداد وقيادة عمليات بغداد) لغرض تحديد الأراضي الزراعية التي اكتسبت الطابع السكني".

وأكدت الوثيقة على "إصدار تعليمات واضحة لا تقبل التأويل، ليتم العمل بموجبه من قبل دوائر البلدية والقوة الماسكة، على أن تنجز اللجنة اعمالها خلال مدة 30 يوم عمل".

وشدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، 11 تموز/ يوليو 2024، على معالجة تنفيذ قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022)، المتعلق بتغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية بعيداً عن المحددات الروتينية.

كما وجه السوداني بمضاعفة حشد الجهود من أجل الإسراع بتفعيل الحلول الإجرائية لمعالجة أزمة السكن، والمباشرة بتقديم أفضل الخدمات للمناطق السكنية، ضمن أسس العدالة والمساواة والاستحقاق، التي جرت معالجاتها الأولية من خلال الزجّ بالجهد الخدمي والهندسي؛ لتقديم الخدمات إلى مناطق غير مخدومة تعرضت للحرمان بسبب إشكالية جنس الأراضي الزراعية وتصنيفها.

ووجه ايضا باختيار مناطق معينة في بغداد، يجري فيها تطبيق قرار مجلس الوزراء المعني، وقرار تعديل ضوابط التنفيذ عبر قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، ومتابعة النتائج، بعدها يتم التوسع في اختيار مناطق أخرى في بغداد والمحافظات؛ من أجل تخطي ما سبّبه السكن غير النظامي في الأراضي الزراعية من مشاكل خدمية واجتماعية وعقبات أمام مشاريع البنى التحتية، وفقا للبيان.