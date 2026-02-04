وثيقة .. السوداني يكلّف البدراني بالهجرة وكالة ويُنهي تكليف الشمري وسامي بوزارتين

شفق نيوز - بغداد

كشفت وثيقة رسمية صادرة بأمر ديواني، اليوم الأربعاء، عن تكليف جديد في الحكومة الاتحادية شمل وزارة الهجرة والمهجّرين، ضمن تغييرات إدارية يجري استكمالها بأوامر لاحقة.

وأظهرت الوثيقة التي حصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منها، الموقّعة من رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، تكليف وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني بتسيير شؤون وزارة الهجرة والمهجرين بالوكالة، بدلاً من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الذي كان يدير شؤون الوزارة بالوكالة خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أخرى لوكالة شفق نيوز بأن تغييرات إضافية طالت الحقائب بالوكالة، إذ جرى إنهاء مهام أحمد الأسدي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتكليفه بإدارة وزارة التربية بالوكالة.

كما أشارت المصادر إلى إنهاء تكليف وزير المالية طيف سامي من مهامها الإضافية في وزارة النقل، مبينة أن أوامر إدارية لاحقة ستُعرض تباعًا لاستكمال هذه الإجراءات، على أن تصدر بأوامر ديوانية لاحقة.

وكان سبعة وزراء في حكومة تصريف الاعمال الحالية قد أدوا اليمين الدستورية في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي تحت قبة مجلس النواب العراقي بعد فوزهم في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت العام تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025.

الوزراء الذين أصبحوا بعد أداء اليمين هم كل من: وزير النقل رزاق محيبس، و وزير الكهرباء زياد علي، ووزير الزراعة عباس جبر، ووزير التخطيط محمد تميم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، ووزير الاتصالات هيام الياسري، ووزير التربية ابراهيم حمد النامس، وقد كلف رئيس حكومة تصريف الاعمال وزراء آخرين لشغل مناصبهم بالوكالة لحين تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.