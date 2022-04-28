وثيقة.. السفير الإيراني يوجه رسالة إلى الشعب العراقي: هذا هدفنا الأساس

شفق نيوز / وجه السفير الإيراني (المنتهية فترة تمثيله الدبلوماسي لدى بغداد)، ايرج مسجدي، يوم الخميس، رسالة إلى القوى السياسية والدينية والعشائرية وعامة أبناء الشعب العراقي، فيما أشار إلى بعض المنجزات والأهداف المراد تحقيقها بين البلدين.

وقال مسجدي، في رسالته، التي وردت لوكالة شفق نيوز، إن "إلغاء التأشيرات لحاملي الجوازات الإيرانية والعراقية في الرحلات الجوية بين البلدين، ما هو إلا خطوة أولى".

وأضاف أن "الهدف الأساس هو الإلغاء الكامل لتأشيرات رعايا البلدين، إضافة إلى الربط السككي وإنشاء طريق سريع يمتد من النجف إلى مشهد"، مؤكداً أن بلاده "لن تدخر جهداً في مسار تحقيق هذه الأهداف".