وثيقة .. الزاملي يطالب وزير الداخلية بإلغاء استقطاعات بدل الطعام بسبب "الفساد"

شفق نيوز/ طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، يوم الخميس، وزير الداخلية بإلغاء استقطاعات بدل الطعام لمنتسبي الوزارة، فيما كشف عن وجود "مؤشرات فساد" في تجهيز هذه العقود.

وقال الزاملي في وثيقة أرسلها إلى وزارة الداخلية واطلعت عليها شفق نيوز إن "تردنا العديد من الطلبات والمناشدات من منتسبي مديرية شرطة وأفواج الطوارئ في محافظة بغداد الذين يطالبون بإلغاء قرار الوزارة المتعلق باستقطاع مبلغ بدل الطعام منهم كون اغلبهم يسكنون بالقرب من مقار عملهم وأن القرار يؤثر على دخلهم الشهري المحدود".

وأضاف الزاملي "تكررت حالات إبرام عقود إطعام الشراء في نهاية عمر الحكومة الحالية ولدينا مؤشرات بأن هذه العقود يشوبها الفساد، مع العرض انه لم تبرم الحكومات السابقة مثل هذه العقود التي تضر بمعنويات المنتسبين".

وخاطب الزاملي وزير الداخلية "بضرورة الاطلاع وإمكانية الغاء الامر المتعلق باستقطاع مبلغ بدل الطعام كونه لا يصب في مصلحة المومأ إليهم واتخاذ ما يلزم وفق ما يحقق المصلحة العامة لمنتسبي وزارة الداخلية".