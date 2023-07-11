وثيقة .. الرئيس العراقي يجرد رئيس ديوان الرئاسة من صلاحياته كافة

شفق نيوز/ قرر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، سحب الصلاحيات من رئيس ديوان الرئاسة كامل الدليمي.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فان رئيس الجمهورية أمر بربط الدوائر المالية، والإدارية، والهندسية والقصور الرئاسية، والرقابة والتدقيق الداخلي بمدير مكتب رئيس الجمهورية على ان ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره.

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أصدر مرسوماً، في 6 كانون الأول 2022 بتعيين النائب السابق عن القوى السنية كامل الدليمي رئيساً لديوان رئاسة الجمهورية العراقية، بدلاً من رئيس الديوان السابق نصير العاني.

وكان رشيد قد انهى تكليف العاني إضافة إلى عدد من المستشارين والمديرين العامين بالرئاسة فور تسنمه منصبه رئيسا للعراق.

كما صوت مجلس النواب، في 4 اذار 2023، على تثبيت رئيس لديوان رئاسة الجمهورية ومدراء مكاتب رئيس البرلمان ونوابه.

وقالت الدائرة الإعلامية في البرلمان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مجلس النواب ُصوت، اليوم، على تثبيت كامل كريم عباس الدليمي، رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية".

وأضاف البيان أن "مجلس النواب صوت أيضاً على تثبيت محمد نوري مديراً لمكتب رئيس مجلس النواب، فيما صوت على تثبيت ناظم كاظم بمنصب مدير مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، وفهد رسول مديراً لمكتب نائب الرئيس الثاني شاخه وان عبد الله".

وعقد مجلس النواب جلسة برلمانية لمناقشة عدد من الفقرات المدرجة على جدول أعماله وابرزها القراءة الثانية لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات من جدول الأعمال".