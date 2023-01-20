وثيقة .. الحلبوسي يشكر السوداني على فوز المنتخب بخليجي 25 ويتعهد له بأمر

شفق نيوز/ بعث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الجمعة، برقية إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يشكر فيها الأول الأخير على نجاح بطولة خليجي 25 التي تم تنظيمها في محافظة البصرة وفوز المنتخب الوطني العراقي بالكأس على حساب نظيره العماني.

وأكد الحلبوسي في البرقية المذيلة بتوقيعه والموجهة إلى السوداني "استمرار دعم السلطة التشريعية للحكومة في مهامها الدستورية، وتنفيذ البرنامج الحكومي لتحقيق تطلعات الشعب".