وثيقة .. الحلبوسي يتقدم بشكوى ضد "الهايس" لاتهامه بدعم "الإرهاب" في العراق

شفق نيوز/ قدّم رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، شكوى قضائية ضد المحلل السياسي حميد الهايس لاتهامه بدعم "الإرهاب" في البلاد من خلال استضافته في برنامج عبر إحدى القنوات العراقية الفضائية.

ووفقا للشكوى التي تقدم بها الحلبوسي والمذيّلة بتوقيع وكيله المحامي أنور العلواني، فإن الهايس وجّه إلى الحزب "إتهامات باطلة والتشهير به أمام مسمع وأنظار الكثير من العراقيين الغاية من هذه الاتهامات التسقيط السياسي والابتزاز".

وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).