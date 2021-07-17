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وثيقة .. الحكم بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق مسؤول في وزارة الكهرباء العراقية

Category: سیاسة

Date: 2021-07-17T09:09:10+0000
وثيقة .. الحكم بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق مسؤول في وزارة الكهرباء العراقية

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، حكماً بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق رعد قاسم محمد مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود والاستثمار في وزارة الكهرباء.

ووفقا للحكم الصادر بتاريخ 13 - 7 - 2021 فإن المحكمة قررت فرض غرامة مالية مقدارها 10 ملايين دينار.

وقررت المحكمة أيضا أنه في حال عدم دفع هذه الغرامة المالية فإنه سيتم حبسه حبساً بسيطاً لمدة أربعة أشهر تنفذ العقوبة بالتعاقب مع العقوبة الأصلية، وذلك عن جريمة الحصول على عطية المتمثلة بالصك المرقم (17…..)، والبالغ قيمته مليار ومائتان وخمسون الف دينار عراقي لقاء الوعد بتسهيل إجراءات العقد الذي سيتم إبرامه بين وزارة الكهرباء، ووزارة الصناعة لتجهيز معدات إلى وزارة الكهرباء عام 2020 في بغداد.

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