وثيقة.. البنك المركزي يقرر السماح لشركات الصرافة الاشتراك بنافذة بيع وشراء العملة

شفق نيوز/ قرر البنك المركزي العراقي، يوم الإثنين، السماح لشركات الصرافة "فئة A وB" بفتح حسابات ايداع لدى البنك بعملتي الدينار والدولار والاشتراك بنافذة بيع وشراء العملة.

وجاء في وثيقة للبنك حصلت عليها وكالة شفق نيوز، "سعياً لتسهيل عمليات البيع النقدي بعملة الدولار الأمريكي للمسافرين، قرر هذا البنك السماح لشركات الصرافة من فئتي (A و B الراغبة بفتح حسابات لدى هذا البنك بعملتي الدينار والدولار لغرض الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وفق الضوابط الآتية:

أولاً: عملية الإيداع

۱. تقوم الشركة بتقديم طلب إلى دائرة المحاسبة في هذا البنك بفتح حساب بالدينار والدولار ويكون حسابها بالدينار للإيداع وحساب الدولار للسحب حصراً، على أن يتضمن أسماء المخولين.

2. يتم إيداع مبلغ الدينار أي ما يعادل الحصة النقدية أسبوعياً بسعر البيع (۱۳۱۰) دينار لكل دولار.

3. يتم تزويد الشركة بدفتر صكوك مجهز على حسابها الذي سوف يتم فتحة لدينا على أن يكون السحب من الدفتر حسب التسلسل.

ثانياً: عملية السحب

1. يقوم المدير المفوض أو معاونـه بالحضـور مـع أحـد موظفيه لغرض التوقيع والبصمة أمـام شـعبة الإيـداع والصرف والنقدي، حيث يكون هو المخول بالسحب حصراً.

۲. يكون سحب الدولار خلال يومين من تاريخ البيع وبخلاف ذلك سوف يتم رفض بيع الحصة النقدية وإعادة المبلغ إلى حساب الشركة بالدينار.

3. بعد التأكد من صحة الصك من قبل دائرتي (المحاسبة والتدقيق الداخلي) يتم صرف المبلغ للشركة.

4. يتم إرسال طلب لدائرة المحاسبة قبل نفاذ الدفتر الورقي، لغرض استلام دفتر صكوك آخر مع ضرورة تسليم كعوب الدفتر السابق لغرض استلام دفتر جدید.