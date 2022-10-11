وثيقة.. البرلمان يشكل لجنة للتحقيق مع التعليم العالي بخصوص تسريح أصحاب "عقود الجامعات"

شفق نيوز/ شكّل مجلس النواب، لجنة برلمانية للتحقيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص إنهاء خدمات اصحاب العقود في الجامعات.

وجاء في أمر نيابي موقع من قبل رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحصلت عليه وكالة شفق نيوز، "استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، تقرر تشكيل لجنة تحقيقية حول الاجراءات المتخذة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص إنهاء عقود جامعة تكريت والجامعات العراقية الاخرى".

وتألفت اللجنة من 6 نواب هم مقدام محمد عبيد رئيساً وعادل حاشوش جابر نائباً وعضوية كل من: سجاد سالم حسین ومصطفی خلیل نصيف ومحمد قتيبة صالح ونهلة قادر محمد افندي.