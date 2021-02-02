وثيقة.. البرلمان يحدد الجلسة المقبلة موعدا لاستجواب وزير المالية

شفق نيوز/ حددت رئاسة مجلس النواب، الجلسة البرلمانية المقبلة موعداً لاستجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، بعد أن كان من المقرر استجوابه في شهر كانون الثاني الماضي.

وبحسب كتاب من عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، موجه إلى رئاسة المجلس بتاريخ 31/1/2021، فإن الكلابي دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى تحديد موعد لاستجواب وزير المالية.

وجاء في الكتاب الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن موعد استجواب وزير المالية كان من المفترض أن يكون بعد موعد استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي.

وأكد الكلابي على ضرورة تحديد موعد استجواب وزير المالية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي "حفاظاً على ما تبقى لهذه الدولة قبل إفلاسها بسبب سياسة هذا الوزير".