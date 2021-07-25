وثيقة.. البرلمان يجمد مجلس مفوضية حقوق الإنسان

شفق نيوز/ قررت رئاسة البرلمان العراقي، إنهاء مهام مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الإنسان لانتهاء مدة العضوية.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي في كتاب موجه الى مفوضية حقوق الإنسان وورد لوكالة شفق نيوز، "بالنظر لانتهاء مدة عضوية مجلس المفوضين الحالي (رئيسا وأعضاء - أصليين واحتياط ) البالغة (أربع سنوات) استنادا لأحكام البند (سادسا) من المادة (8) من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة ۲۰۰۸ (المعدل)، واعتبارا من تاريخ ۲۰۲۱/۷/۲۰، نرجو عدم ممارسة أية مهام إدارية أو مالية من قبل مجلس المفوضين المنتهية مدته".

وأضاف، "سيتم إدارة المفوضية مؤقتا من قبل لجنة مشكلة من مجلس النواب بسبب عدم تمکن مجلس النواب من التصويت على لجنة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية الجديدة وذلك لتسيير الأمور المالية والادارية اليومية لحين تشكيل مجلس المفوضين الجديد أصولياً".