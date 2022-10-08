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وثيقة.. البرلمان العراقي يؤشر مخالفة بـ"إعمام" لوزارة التربية بشأن اللغة الكوردية ويشكل لجنة تحقيقية

Category: سیاسة

Date: 2022-10-08T17:26:50+0000
وثيقة.. البرلمان العراقي يؤشر مخالفة بـ"إعمام" لوزارة التربية بشأن اللغة الكوردية ويشكل لجنة تحقيقية

شفق نيوز/ وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله، يوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية حول إعمام المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية الاتحادية بشأن مادة اللغة الكوردية.

وذكر بيان لمكتب عبدالله ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نائب رئيس مجلس النواب وجه لجنة التربية النيابية بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على حيثيات الإعمام الصادر من المديرية العامة للتقويم والإمتحانات في وزارة التربية المتضمن عدم اعتبار الطالب راسباً في مادة اللغة الكوردية إذا لم يحصل على درجة النجاح".

وأكد عبدالله، أن "تلك التعاميم الصادرة والإجراءات مخالفة صريحة للمادة (4) أولاً من الدستور الذي نص : اللغة العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، والمواد (2/رابعاً) و (2/خامساً) من قانون اللغات الرسمية رقم 7 لسنة 2014".

وطالب نائب رئيس المجلس، وزارة التربية في الحكومة الاتحادية بـ"إلغاء مضمون الإعمام الصادر من المديرية العامة للتقويم والإمتحانات لأنها غير مدروسة وتخالف الدستور والقوانين النافذة، ويجب الإبتعاد عن التعامل بازدواجية مع اللغات في المواد الدراسية والمناهج التربوية".

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