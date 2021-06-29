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وثيقة .. البرلمان العراقي يقرر قطع رواتب النواب المتغيبين

Category: سیاسة

Date: 2021-06-29T12:33:00+0000
وثيقة .. البرلمان العراقي يقرر قطع رواتب النواب المتغيبين

شفق نيوز/ قرر مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء إيقاف صرف رواتب النواب المتغيبين عن حضور الجلسات وذلك بعد الإخفاق الذي حصل في عقد جلسات سابقة.

ووفقا لكتاب مذيل بتوقيع حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب فإنه نظراً لعدم الالتزام الواضح من قبل اعضاء مجلس النواب في حضور الجلسات، نرجو إيقاف صرف رواتب النواب كافة الذين سيتغيبون عن جلسات مجلس النواب.

واستثنى القرار من لديه عذر رسمي، وبموافقة من هيئة رئاسة البرلمان.

وعلق رئيس كتلة القوى العراقية رعد الدهلكي لوكالة شفق نيوز على هذا القرار بالقول إن هذا القرار جاء لتفعيل الدور الرقابي للمجلس خاصة أن الحكومة بدأت تنظر إلى البرلمان على أنه شبه مجمد بسبب قرب الانتخابات. 

وقال أيضا إن قرار إيقاف الرواتب النواب المتغيبين "خطوة جريئة ومباركة" من أجل إعادة العمل البرلماني للإشراف على عمل الحكومة حول تقديم الخدمات للمواطنين.

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