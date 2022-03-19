وثيقة .. البرلمان العراقي يطلب من الكاظمي التدخل في قضية مباراة المنتخب مع نظيره الإماراتي

شفق نيوز/ طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، يوم السبت، الحكومة العراقية بالتدخل دبلوماسياً لثني الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قرار نقل مباراة المنتخبين العراقي والإماراتي إلى أرض محايدة بدلاً من العاصمة بغداد.

وقال الزاملي في كتاب موجه إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "لا يخفى على دولتكم ما للعبة كرة القدم من شعبية كبيرة بين أوساط المجتمع العراقي باعتبارها الرياضة الأولى في العراق، وما تمثله عودة إقامة المباريات الرسمية على أرض الوطن من حلم كبير لطالما راود أبناءه وسعى العراق بكل السبل إلى تأمين تحقيق هذا الحلم ومنذ سنوات عديدة".

وأضاف "وقد زادت موافقة الاتحاد الدولي على رفع الحظر عن الملاعب العراقية من آمال وتطلعات الشارع الرياضي العراقي في فرصة المنافسة للظفر ببطاقة التأهل المبكر لنهائيات كأس العالم، حيث تم تهيئة الظروف المثالية للإعداد لذلك".

وتابع الزاملي "إلا أنه وبسبب التحركات المشبوهة والادعاءات غير الدقيقة، جرى إصدار قرار جائر من الاتحادين الدولي والآسيوي يفيد بحرمان العراق من هذه الفرصة".

وأكد أن هذا الأمر "يستدعي التدخل الرسمي وبأعلى المستويات لعدم السماح بالابتزاز والاستفزاز الذي تعرضت له كرة القدم العراقية خلال الأسبوع الجاري بصورة معلنة ومكشوفة ولغايات تفهمها الجماهير الرياضية العراقية، وهي نقل مباريات منتخبنا الوطني مع نظيره الاماراتي الى ملعب محايد دون اخذ موافقات العراق".

ودعا الزاملي، رئيس الحكومة إلى "التدخل الشخصي من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية واستثمار العلاقات العراقية مع الدول المعنية ومخاطبة دولة الامارات العربية المتحدة، والضغط على الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي الكرة القدم للموافقة على إقامة المباراة المرتقبة بين المنتخبين الشقيقين العراقي والإماراتي في الملاعب العراقية حسب ما كان هو مقرر لها واعلامنا بإجراءاتكم".

بدوره أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طلب من الاتحادين الدولي والاسيوي وبشكل رسمي، نقل مباراة العراق وسوريا الى الاردن بدلاً من الامارات".

وفي وقت سابق اليوم، قال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غانم عريبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه اعتذر من رئاسة وفد المنتخبِ الأولمبي العراقي الذي يروم الذهابَ الى الإمارات للمشاركةِ في بطولة دبي الكروية بمشاركة ثمانية منتخبات.

وجاءَ الاعتذار على خلفية نقل مباراة المنتخب العراقي ونظيره الإماراتي في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ من ملعبِ المدينة الدولي إلى السعودية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر نقل مباراة منتخبيّ العراق والإمارات ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى السعودية بعد أن وافق على أن تجري في ملعب المدينة بالعاصمة بغداد، مبرراً نقل المباراة بأن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم هو من طلب نقل المباراة على خلفية القصف الإيراني لمدينة أربيل الأسبوع الماضي.