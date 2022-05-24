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وثيقة.. البرلمان العراقي يخصص جلسته المقبلة للتصويت على قانون حظر التطبيع مع اسرائيل

Category: سیاسة

Date: 2022-05-24T18:30:38+0000
وثيقة.. البرلمان العراقي يخصص جلسته المقبلة للتصويت على قانون حظر التطبيع مع اسرائيل

شفق نيوز/ يستعد مجلس النواب العراقي، بعد غد الخميس للتصويت على قانون حظر التطبيع مع اسرائيل.

وتضمن جدول اعمال الجلسة بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، "التصويت على مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".

وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الماضي (19 أيار الجاري)، تقرير ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع إسرائيل والذي يهدف إلى منع إقامة أي نوع من أنواع العلاقات معها.

وكانت كتلة "إنقاذ وطن"، أكبر تحالف في البرلمان العراقي، قدّمت في وقتٍ سابق، مشروع قانون لرئاسة البرلمان ينص على "تجريم التطبيع مع إسرائيل".

يذكر أنّ العراق لا يقيم أي علاقات مع "إسرائيل"، وترفض غالبية القوى السياسية العراقية التطبيع معه.

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