وثيقة .. البرلمان العراقي يخاطب الكاظمي بشأن الإعفاء الجمركي للمواد الغذائية والخضروات

شفق نيوز/ وجه حاكم الزاملي نائب رئيس مجلس النواب، كتابا رسميا خاطب به رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن تأخير دوائر حكومية انجاز معاملات استيراد المواد الغذائية والخضروات رغم صدور قرار بفتح الأستيراد لتلك السلع لمدة ثلاثة أشهر نظرا لارتفاعها في الأسواق المحلية جراء الغزو الروسي أوكرانيا.

وطالب الزاملي في الكتاب المذيل بتوقيعه الكاظمي بـ(اعفاء البضائع الشحيحة من المواد الغذائية والخضراوات والفواكه من التعرفة " الجمرگية " والضرائب لمدة شهرين ) وعدم المطالبة بإجازة الاستيراد لحين دخول البضائع .

وقال أيضا بعض الدوائر الحكومية ذات العلاقة تمارس تأخير في انجاز المعاملات والروتين المُعطل الذي يشوبه شُبهة الابتزاز والرشى .