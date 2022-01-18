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وثيقة .. البرلمان العراقي الجديد يوجه أول سؤال للكاظمي يخص تكليف محافظ للنجف

Category: سیاسة

Date: 2022-01-18T12:07:29+0000
وثيقة .. البرلمان العراقي الجديد يوجه أول سؤال للكاظمي يخص تكليف محافظ للنجف

شفق نيوز/ وجه عضو مجلس النواب هادي السلامي يوم الثلاثاء سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يستفسر فيه عن القرار الذي أصدره الأخير حول تكليفه محافظا جديدا للنجف بدلا من المقال لؤي الياسري.

وطالب السلامي وفقا لوثيقة صادرة عن مكتبه الاعلامي، الكاظمي بالجواب عن سؤاله حول السند الدستوري والقانوني في تكليف الأخير المحافظ الجديد للنجف "رغم أن حكومته تُعد حكومة تصريف أعمال".

ودعا السلامي الكاظمي توضيح أسباب عدم قيامه بإستحصال موافقة مجلس النواب الجديد على تعيين المحافظ في ظل عدم وجود مجلس محافظة منتخب.

وكلف الكاظمي الكاظمي قبل ايام قلائل ، ماجد الوائلي محافظاً جديداً للنجف بعد استقالة محافظها السابق.

وكان محافظ النجف لؤي الياسري قد قدم نهاية العام 2021 استقالته من منصبه.

هذه الاستقالة بعد ضغط من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبعد أقل من 48 ساعة من استقالة محافظ ذي قار وتعيين محافظ جديد مقرب من التيار الصدري.

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