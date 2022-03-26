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وثيقة.. الاطار التنسيقي يقدم لائحة باعداد النواب المقاطعين

Category: سیاسة

Date: 2022-03-26T11:38:15+0000
وثيقة.. الاطار التنسيقي يقدم لائحة باعداد النواب المقاطعين

شفق نيوز/ قدم الاطار التنسيقي الشيعي، اليوم السبت، الى رئاسة البرلمان لائحة باعداد النواب المقاطعين المقاطعين لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقدم الطلب ممثل الإطار التنسيقي النائب أحمد الأسدي وتضمنت 126 نائبا مقاطعا للجلسة.

وفي وقت سابق، أظهرت وثائق رسمية، تواقيع رؤساء الكتلة الصدرية وتحالف "السيادة" على شروط كتلة "من اجل الشعب" والتي تتألف من 28 نائبا مقابل الدخول لجلسة البرلمان والتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية ريبير احمد.

وعقدت الكتل السياسية، صباح السبت، اجتماعات منفردة قبيل انعقاد جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية .

وبدأ اعضاء مجلس النواب العراقي مع مرشحي رئاسة الجمهورية، صباح السبت، بالتوافد الى المجلس وسط اجراءات مشددة.

ومن المقرر ان تبدأ جلسة البرلمان للتصويت على رئيس الجمهورية عند الساعة الحادية عشر صباحاً

ويتطلب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ثلثي عدد أعضاء البرلمان أي (220 من أصل 329 نائباً)، حيث اشترطت المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس الجمهورية على مجلس النواب تحقيق حضور 220 نائبا في الجلسة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ 329 مقعدا.

 

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