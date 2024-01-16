وثيقة .. اسماء اعضاء اللجنة المشكلة من قبل السوداني للتحقيق بقصف أربيل

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيقية مكونة من خمسة شخصيات للتحقيق في حادث الاعتداء بالقصف الصاروخي الايراني الذي استهدف مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ووفق وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فقد أعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم عبد الحسن وجر، إن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مستشار الأمن القومي، وعضوية كل من وزير داخلية اقليم كوردستان، ووكيل رئيس جهاز المخابرات، واللواء الركن سعد نعيم ممثلا عن قيادة العمليات المشتركة، واللواء ماجد عبد الحسين ممثلا عن وزارة الدفاع.

وبينت الوثيقة أن مهمة اللجنة التحقيق في حادث الاعتداء بالقصف الصاروخي الذي استهدف محافظة اربيل في اقليم كوردستان ليلة (15-16) كانون الثاني 2024، على أن تباشر اللجنة اعمالها فورا وتعرض توصياتها خلال 48 ساعة أمام رئيس الوزراء.