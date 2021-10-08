وثيقة .. استقالة جماعية لمجلس الأعمار في ذي قار

شفق نيوز/ قدم أعضاء مجلس الأعمار في محافظة ذي قار جنوبي العراق، استقالة جماعية من مناصبهم بسبب عدم معرفة المهام الموكلة إليهم.

وطبقا لوثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن " أعضاء مجلس الأعمار تقدموا باستقالة جماعية لمحافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، وذلك لعدة أسباب أبرزها مرور أكثر من 3 أشهر دون صلاحيات او مهام او مقر عمل لهم، فضلا عن عدم وجود مستلزمات او آليات للإشراف والمتابعة والتخطيط".

وتشير الوثيقة المذيلة بتواقيع الأعضاء المستقيلين إلى أنهم "تقدموا بالاستقالة أيضا لعدم التمييز بين صندوق الإعمار الذي تكفل بتحديد المشاريع والإحالة والإشراف وبين مجلس الأعمار الذي لم يباشر اصلا في عمله".

وختم أعضاء المجلس بطلب استقالتهم، أنه" كنا نأمل العمل رغم الإمكانيات التي نمتلكها والتصدي لخدمة المحافظة، الا ان الظروف حالت دون ذلك ".

وقرّر مجلس الوزراء في شهر حزيران من العام الحالي، الموافقة على منح رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار، الصلاحيات الإدارية والمالية للوزير المختص، استناداً إلى أحكام المادة (13) من تعليمات صندوق إعمار محافظة ذي قار (2 لسنة 2021).