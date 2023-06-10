وثائق.. 103 نواب يطالبون بحذف فقرة "ليست من اختصاص الموازنة"

شفق نيوز / طالب ثلث أعضاء البرلمان العراقي، يوم السبت، رئاسة المجلس واللجنة المالية النيابية، بحذف فقرة أدرجت في الموازنة الثلاثية، وهي ليست من اختصاصها.

ورفض النواب الموقعون على الطلب، تمرير الفقرة ثالثا من المادة 1 المضافة مؤخراً، والتي تنص على استحداث فروع للدراسات العليا في الكليات الأهلية، والقطاع الخاص التعليمي".

وتقدم بهذا الطلب، رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، مزاحم الخياط، وأيده 103 نواب.

وأتم البرلمان العراقي المنعقد منذ يوم الخميس، التصويت على نحو نصف مواد الموازنة الاتحادية لثلاث سنوات، إلا أنه علق التصويت على المواد المتعلقة باستحقاقات إقليم كوردستان لحين التوافق بشأنها.

وتشهد أروقة البرلمان العراقي سباقا محتدما من المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية التي ظهرت في قانون الموازنة الاتحادية بعد تعديلات اللجنة المالية النيابية والخاصة بمستحقات اقليم كوردستان.