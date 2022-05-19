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وثائق .. نص مشروع قانون الأمن الغذائي المقترح داخل البرلمان العراقي

Category: سیاسة

Date: 2022-05-19T10:01:08+0000
وثائق .. نص مشروع قانون الأمن الغذائي المقترح داخل البرلمان العراقي

تنشر وكالة شفق نيوز نص مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" المقترح من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.

وكانت اللجنة قد قدمت أمس الأربعاء هذا المقترح رئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقالت اللجنة في بيان أمس، انها قدمت هذا المقترح إستناداً لأحكام المادة (112) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

وأوضح البيان أن الهدف من تقديم هذا المقترح "إبعاد شبح الجوع، وتردي وانقطاع الكهرباء في صيف العراق اللاهب".

حمل المقترح تواقيع 25 عضوا في مجلس النواب العراقي.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاحد، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.

والوثائق الآتية نص مشروع القانون المقترح:

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