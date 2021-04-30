وثائق.. مفوضية الانتخابات تنشر خارطة التحالفات الانتخابية "تحديث"

شفق نيوز/ حصلت وكالة شفق نيوز؛ على وثائق أصدرتها المفوضية العليا للانتخابات في العراق، تبين التحالفات الانتخابية بين القوى السياسية لخوض الانتخابات المقبلة في تشرين 2021.

وأشارت الوثائق إلى 18 تحالفا سيدخلون الانتخابات تحت مسميات خاصة بهم، وتشكلت بعض هذه التحالف من حزبين مثل: تحالف النهج الوطني، قادرون، ائتلاف سلامة الوطن، القوى المدنية، رأي نينوى، جماهيرنا هويتنا، تحال الآمال الوطنية، حلول الوطني، العمق الوطني، التحالف الديمقراطي، وائتلاف الوطنية.

وتشكلت تحالف اخرى من ثلاثة أحزاب، مثل: ائتلاف حمورابي، نصحح.

وأخرى تشكلت من 9 أحزاب مثل ائتلاف دولة القانون، وتحالف عزم من 8 أحزاب، والتحالف العربي في كركوك من 8 أحزاب.