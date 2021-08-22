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وثائق .. محكمة تنقض قرار إعفاء رئيس شبكة الإعلام العراقي

Category: سیاسة

Date: 2021-08-22T08:37:17+0000
وثائق .. محكمة تنقض قرار إعفاء رئيس شبكة الإعلام العراقي

شفق نيوز/ نقضت محكمة التمييز الإدارية، قراراً قضائيا بإعفاء نبيل من رئاسة الشبكة وتلغي آثاره.

وأكدت المحكمة في وثائق نشرت فيه قرار الحكم أحقية مجلس امناء في إنهاء أو تكليف رئيس الشبكة.

وقبلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى ضد رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، في شهر آيار الماضي، وقضت بإعادة رئيسها السابق الدكتور فضل فرج الله، كرئيس تنفيذي لشبكة الإعلام العراقي وإلغاء تعيين الأول.

وكان مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، قد صوت في (5 تموز 2020) على تنصيب نبيل جاسم رئيساً للشبكة، بعد إقالة الرئيس السابق فضل فرج الله.

ونبيل جاسم حاصل على الدكتوراه في الإعلام، ويعمل استاذاً في كلية الإعلام ب‍جامعة بغداد.

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