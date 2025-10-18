وثائق .. محافظ البنك المركزي: الديون الداخلية والخارجية للعراق تصل نحو 150 مليار دولار

.شفق نيوز - بغداد

قال محافظ البنك المركزي علي العلاق، إن الديون الداخلية والخارجية للعراق قد بلغت نحو 150 مليار دولار، وذلك في رد على سؤال برلماني وجهه له النائب رائد المالكي.

ونقل المالكي في بيان أصدره اليوم السبت عن العلاق قوله، إن ديون العراق الداخلية ارتفعت الى 91 تريليون دينار، والدين الخارجي بلغ 54 مليار دولار .

وأضاف أن عجز الموازنة كبير جدا ولا يمكن تغطيته عن طريق القروض والسندات، منوها الى أنه "لا توجد قيود على التصرف بالعوائد النفطية من قبل البنك الفدرالي الأميركي".

ووفقا للعلاق، فإن "قيمة السندات التي اشتراها العراق في الولايات المتحدة الامريكية بلغت 11 مليار دولار".

بموازاة ذلك، أعلن النائب هادي السلامي، أن المحكمة الاتحادية فاتحت مجلس النواب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بسبب عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية لعام 2025.

وأعلن البنك المركزي العراقي، يوم السبت الماضي، ارتفاع الدين الداخلي للعراق لشهر تموز 2025.

وذكر البنك في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الدين الداخلي للعراق ارتفع في شهر تموز ليصل الى 90.30 تريليون دينار بارتفاع بلغ نسبته 2.91 بالمائة مقارنة بشهر حزيران الماضي الذي بلغ 87.74 تريليون دينار".

وأضاف أن "الدين ارتفع ايضاً عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 16 بالمائة الذي كان 76 تريليون دينار".

وأشار البنك، إلى أن "سبب ارتفاع الدين الداخلي يعود لانخفاض قروض المصارف الحكومية بنسبة 1.72 بالمائة في شهر تموز مقارنة بشهر حزيران الماضي".

يذكر أن مرصد "إيكو عراق" اعتبر، في وقت سابق، أن مبيعات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية للدولة، والتي تبلغ نحو 11 تريليون دينار عراقي.

وذكر المرصد في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "النفقات الجارية تمثل الجزء الأكبر من نفقات الدولة، إذ تبلغ 11.503.656.980.146 ديناراً"، مبيناً أن " هذا المبلغ من أصل 27 تريليون دينار تمثل مجموع نفقات جولات التراخيص والاتفاقية الصينية والاستثمار".