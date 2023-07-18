يتضمن الإعدام والمؤبد .. برلمانيون عراقيون يقدمون مقترحا لتعديل قانون مكافحة "البغاء" (وثائق)

شفق نيوز/ أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الثلاثاء، أن عشرات البرلمانيين قدموا مقترحا لتعديل قانون مكافحة "البغاء" في البلاد والذي يتضمن محاربة الزنا والشذوذ الجنسي وتبادل الزوجات.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "قدمنا مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والذي تضمن تواقع أكثر من 100 عضو من مجلس النواب"، مردفا بالقول: حصلنا على موافقة رئيس البرلمان وتمت احالته الى اللجنة القانونية النيابية.

وأضاف أن مقترح قانون مكافحة البغاء يقصد به هو ممارسة الزنا او اللواط ومن خلال العلاقات المثلية والشذوذ الجنسي والتشبة بالنساء وتبادل الزوجات.

وتابع المالكي بالقول إن المادة الرابعة من القانون تنص على الحبس والغرامة المالية لا تزيد عن 5 ملايين دينار، ويعاقب بالسجن المؤبد او الاعدام كل من ثبت ممارسة الشذوذ الجنسي او تبادل الزوجات.