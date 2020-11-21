وثائق .. أكثر من 100 برلماني يطالبون بتوطين ودفع رواتب موظفي الاقليم من قبل بغداد

شفق نيوز/ قدمّ أكثر من 100 برلماني طلبا الى رئاسة مجلس النواب العراقي يقضي بتوطين ودفع رواتب موظفي إقليم كوردستان عن طريق الحكومة الاتحادية مباشرةً ومن دون الرجوع الى حكومة الاقليم.

ويحمل الطلب تواقيع 112 عضو برلمان من مختلف الكتل النيابية، بحسب ما منشور ادناه بالوثائق.

ودعا الموقعون رئاسة المجلس الى ادارج طلبهم في جدول اعمال اقرب جلسة للبرلمان.

ولم يتم تضمين رواتب موظفي الإقليم في قانون العجز المالي (الاقتراض) رغم أن بغداد وأربيل توصلتا الى اتفاق في آب/أغسطس الماضي يقضي بارسال بغداد 320 مليار دينار إلى أربيل شهريا لتغطية جزء من نفقات موظفي الاقليم لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخلافات بين الجانبين.

وعمدت بغداد إلى قطع رواتب موظفي الإقليم في نيسان/أبريل الماضي، بعدما قالت الحكومة التي كان يقودها آنذاك عادل عبد المهدي، إن أربيل لم تف بالتزاماتها في الموازنة والمتمثلة بتسليم 250 ألف برميل من النفط للحكومة الاتحادية، وهو ما نفت صحته حكومة الإقليم.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، خاض الجانبان مباحثات مكثفة للتوصل إلى اتفاق لحل المسائل العالقة.