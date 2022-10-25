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وثائق.. دعوى قضائية لإيقاف تكليف السوداني ومنع جلسة منح الثقة

Category: سیاسة

Date: 2022-10-25T13:19:23+0000
وثائق.. دعوى قضائية لإيقاف تكليف السوداني ومنع جلسة منح الثقة

شفق نيوز/ أقام محامون عراقيون، يوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مطالبين بإبطال تكليفه ومنع انعقاد جلسة منح الثقة لكابينته الوزارية.

وجاء في الدعوى، التي أقامها المحامون (علي شمران القريشي، واحمد رائد الالوسي، وحازم مازن البدري)، أن المكلف محمد شياع السوداني وبحسب صفحة المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء يؤكد ان الاتفاق بين الكتل السياسية كافة المكونة للإطار هي من ستطرح المرشحين لمناصب الوزراء، وليس لرئيس المكلف حرية الاختيار، إنما وفق آلية المحاصصة توزع الوزارات على الكتل السياسية حسب الوزن الانتخابي وهذا مخالف قرار المحكمة الاتحادية المرقم 89/2019، كما صرح المكلف تشكيل لجنة تضم مستشارين مختصة بمقابلات مرشحي الاحزاب لمناصب الوزارية.

وطلب المحامون من المحكمة الاتحادية إبطال تكليف محمد شياع السوداني كونه خالف الدستور وقرار المحكمة، وفق نسخة من الدعوى تنشرها ادناه وكالة شفق نيوز.

كما دعا المحامون الى إصدار امر ولائي مستعجل بإيقاف انعقاد جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على الكابينة الوزارية لحين حسم هذه الدعوى.

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