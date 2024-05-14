وثائق .. حراك برلماني لتقصي الحقائق بشأن "التجاوزات" الكويتية على "سيادة" العراق

شفق نيوز/ أعلن النائب عن محافظة البصرة ، المهندس عدي عواد ، اليوم الثلاثاء، جمع تواقيع نيابية لتشكيل لجنة تقصي للحقائق بشأن التجاوزات الكويتية على السيادة العراقية، داعيا الحكومة الى اتخاذ موقف "حازم" للرد على تلك التجاوزات و الحفاظ على ثروات البلاد .

و أظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، تقديم النائب عدي عواد طلبا الى رئاسة مجلس النواب مشفوعاً بـ 50 توقيعاً نيابياً ، لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجاوزات الكويتية على سيادة العراق و التي كان أخرها حفر بئر نفطي في منطقة الحدود المشتركة و المحرمة دوليا ، وذلك بهدف أحداث ضرر في الثروة النفطية للشعب العراقي.

و دعا عواد ، رئاسة البرلمان الى إلزام الحكومة باتخاذ موقف حكومي و دولي مانع لوقف هذه التجاوزات و ازالتها ، مؤكدا أن هذا الأمر يقع ضمن واجبات الحكومة وفق القانون العراقي.