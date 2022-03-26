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وثائق تؤكد مانشرته شفق نيوز.. تواقيع "الصدريين والسيادة" على شروط اكبر تجمع مستقل

Category: سیاسة

Date: 2022-03-26T11:27:10+0000
وثائق تؤكد مانشرته شفق نيوز.. تواقيع "الصدريين والسيادة" على شروط اكبر تجمع مستقل

شفق نيوز/ أظهرت وثائق رسمية، اليوم السبت، تواقيع رؤساء الكتلة الصدرية وتحالف "السيادة" على شروط كتلة "من اجل الشعب" مقابل الدخول لجلسة البرلمان والتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية ريبير احمد.

وفي وقت سابق أبلغ، مصدر نيابي، وكالة شفق نيوز، بأن تحالف "من اجل الشعب" قرر وبشكل رسمي المشاركة في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه تم الاتفاق وبشكل رسمي أن يشارك تحالف "من أجل الشعب"، الذي يضم حركة امتداد والجيل الجديد ونواب مستقلين اخرين في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية.

وعقدت الكتل السياسية، صباح السبت، اجتماعات منفردة قبيل انعقاد جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية .

وبدأ اعضاء مجلس النواب العراقي مع مرشحي رئاسة الجمهورية، صباح السبت، بالتوافد الى المجلس وسط اجراءات مشددة.

ومن المقرر ان تبدأ جلسة البرلمان للتصويت على رئيس الجمهورية عند الساعة الحادية عشر صباحاً

ويتطلب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ثلثي عدد أعضاء البرلمان أي (220 من أصل 329 نائباً)، حيث اشترطت المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس الجمهورية على مجلس النواب تحقيق حضور 220 نائبا في الجلسة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ 329 مقعدا.

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