وثائق .. تأسيس مجلس الهيئات المستقلة برئاسة الكاظمي

شفق نيوز/ تشكل مجلس رؤوساء الهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة بتوجيهٍ صادر من رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي وذلك في اطار عمليات الاصلاح التي يسعى اليها الاخير في تعديل مسار مؤسسات ودوائر الدولة العراقية التي أعتبرها من اولويات عمل حكومته.

والهدف من تأسيس هذا المجلس بحسب الوثائق التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز والمذيلة بتوقيع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، مد اواصر التعاون بين تلك الهيئات والجهات، وتمكينها من بيان المشكلات التي تحول دون انجازها لمهاماتها المنصوص عليها قانونيا.

وتتضمن إدارة المجلس وهيكليته 12 نقطة تحدد مسار عملها برئاسة الكاظمي.