وثائق.. تواقيع نيابية لإقرار تعديل قانون التقاعد الموحد

شفق نيوز/ قدم العشرات من اعضاء مجلس النواب، طلباً الى رئاسة المجلس بإدراج مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ضمن جداول أعمال الجلسات المقبلة.

وبحسب وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فأن طلباً نيابياً مشفوعاً بـ47 توقيعاً نيابياً قُدم الى رئيس مجلس النواب بالإنابة من اجل ادراج مشروع القانون على جدول اعمال جلسات البرلمان المقبلة.

ويتكون مشروع القانون من 10 مواد، والسن القانوني المحدد للتقاعد في العراق هو 60 عاماً.