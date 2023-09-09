وثائق.. تقديم مقترح قانون ضحايا التظاهرات للبرلمان يتضمن اعتبار 1 تشرين "يوماً وطنياً"

شفق نيوز/ أعلن النائب المستقل سجاد سالم، يوم السبت، مقترح قانون "الشهداء والجرحى والمغيبين والمبعدين قسراً بسبب التظاهرات" الى رئيس مجلس النواب الذي احاله الى اللجنة القانونية لبيان الرأي.

وقال سالم خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "مقترح القانون تم تقديمه إلى البرلمان مشفوعا بتواقيع من أعضاء مجلس النواب وفقا المادة 60 ثانيا من الدستور والمادة 121 من النظام الداخلي للمجلس".

ويهدف هذا القانون بحسب سالم إلى "معالجة الوضع العام الضحايا الاحتجاج وكذلك إصلاح النظام السياسي والاقتصادي في الدولة العراقية وإصلاح المؤسسة الأمنية بما يتناسب ومبادئ حقوق الإنسان والبروتوكولات الدولية المعنية بهذا الجانب".

واوضح النائب المستقل، أن "هذا القانون لجميع حالات الضرر في التظاهرات من تاريخ 2011/1/1، وأن الجرائم التي تم ارتكابها هذه المظاهرات هي جرائم ضد الإنسانية".

كما "تم اقترح اعتبار يوم 1 تشرين الأول في كل عام هو يوما وطنياً لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي تخليدا لأرواح الشهداء"، وفقا للبرلماني.