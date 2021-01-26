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وثائق .. المخابرات العراقية تزود البرلمان بمخاطبات رسمية حول سفر الخويلدي

Category: سیاسة

Date: 2021-01-26T13:48:39+0000
وثائق .. المخابرات العراقية تزود البرلمان بمخاطبات رسمية حول سفر الخويلدي

شفق نيوز/ زود جهاز المخابرات العراقي يوم الثلاثاء مجلس النواب بمخاطبات رسمية بشأن حركة سفر رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي.

وقال الجهاز في رده على الموضوع وبحسب الوثائق التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن آخر حركة سفر للخويلدي من حيث "المغادرة من العراق" كانت بتاريخ 15 – 12 – 202.

ووفقا لجواب الجهاز فإن الخويلدي عاد الى العراق في 25 من شهر كانون الاول الماضي.

وكان من المقرر ان يتم استجواب الخويلدي تحت قبة البرلمان الا انه اعتذر عن الحضور جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد مما اثار استغرب عدد من النواب.

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