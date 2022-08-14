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وثائق .. الكتلة الصدرية تقدم دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث وتطالب بحل البرلمان

Category: سیاسة

Date: 2022-08-14T10:33:22+0000
وثائق .. الكتلة الصدرية تقدم دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث وتطالب بحل البرلمان

شفق نيوز/ قدّم الأمين العام للكتلة الصدرية نصار الربيعي، يوم الأحد، دعوى قضائية إلى المحكمة الإتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) ضد الرئاسات الثلاث، مطالبا في الوقت ذاته بحل مجلس النواب العراقي وذلك استجابة لدعوة زعيم التيار مقتدى الصدر.

وتضمنت الدعوى التي قدمها الربيعي، الحكم بحل مجلس النواب العراقي بدورته الحالية، والزام رئيس الجمهورية برهم صالح بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام المادة (64/ثانيا) من الدستور العراقي.

وتأتي هذه الدعوى في وقت أكد فيه مجلس القضاء الأعلى، بوقت سابق من صباح اليوم، أنه ليست من صلاحيته حل مجلس النواب العراقي وذلك تعقيبا على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهذا الشأن.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طلب، يوم الأربعاء العاشر من شهر آب الجاري، من السلطات القضائية العمل على حل مجلس النواب العراقي خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل، حاثا في الوقت ذاته رئيس جمهورية العراق برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.

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