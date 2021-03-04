وثائق.. الفتح يتحرك لإلزام التربية والتعليم العالي بـ"تجريم" البعث المحظور

شفق نيوز/ دعت كتلة الفتح النيابية، يوم الخميس، رئاسة مجلس النواب إلى إصدار قرار يلزم وزارتي التربية والتعليم العالي بإعداد منهاج دراسي يوثق جرائم النظام البعثي لتعريف الأجيال القادمة بأفعاله.

وطالبت كتلة الفتح، في كتاب موجه إلى هيئة رئاسة البرلمان، ورد لوكالة شفق نيوز، بالإيعاز إلى وزارتي التربية والتعليم العالي بإعداد منهاج دراسي عن جرائم حزب البعث "من أجل إظهار مظلومية أبناء الشعب العراقي التي تعرض لها ابان حكم النظام البائد، وتوعية الأجيال و ضمان عدم عودة الدكتاتورية".

وأشارت الكتلة إلى المادة (17/ أربعة عشر) من قانون مؤسسة السهداء رقم (2) لسنة 2016، التي نصت على ان تلتزم وزارتي التربية والتعليم العالي بإعداد منهاج دراسي عن جرائم حزب البعث لغرض تدريسة في كافة المراحل الدراسية بما يظهر الأفعال الإجرامية التي ارتكبها حزب البعث في المقابر الجماعية وحرب الإبادة الجماعية.

وأرفقت الكتلة قوائم ضمت تواقيع 74 نائباً وقعوا على الطلب.