"وام": "السوداني يدين الاعتداء الإيراني على الخليج ويتضامن مع أبوظبي"

شفق نيوز- أبوظبي

أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام "بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، و"الاعتداءات الإيرانية التي طالت أراضي دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة".

ونقلت الوكالة عن السوداني "إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية على الأراضي الإماراتية"، مؤكداً "تضامن العراق مع دولة الإمارات في ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وشعبها".

من جانبه "شكر محمد بن زايد رئيس الوزراء العراقي على موقف بغداد الداعم".

ويأتي الاتصال في وقت شهدت فيه دول خليجية، بينها الإمارات، موجة هجمات صاروخية قالت إيران إنها جاءت رداً على ضربات أميركية وإسرائيلية داخل إيران.

وبحسب رويترز، أعلنت الإمارات اعتراض معظم المقذوفات، فيما أُبلغ عن وفاة شخص في أبوظبي واندلاع حريق في دبي بمنطقة جزر النخلة نتيجة سقوط حطام، وسط حالة استنفار وتحذيرات أمنية في أكثر من دولة بالمنطقة