واشنطن: يجب على المواطنين الأمريكيين عدم السفر إلى العراق

شفق نيوز/ شددت وزارة خارجية الولايات المتحدة، على ضرورة عدم سفر المواطنين الامريكيين إلى العراق مع تصاعد حدة الصراع بين إسرائيل وإيران، وفقا لما ذكرته السفارة الامريكية في العاصمة بغداد ببيان اليوم السبت.

وقالت السفارة نقلا عن الوزارة، إنه "يجب على المواطنين الأمريكيين عدم السفر إلى العراق لأي سبب من الأسباب".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أكدت، في رد رسمي على استفسارات وكالة شفق نيوز، أنها أرسلت قدرات عسكرية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، في وقت يتصاعد فيه التوتر على خلفية النزاع الدائر بين إسرائيل وإيران، ووسط تهديدات علنية من جماعات مسلحة عراقية موالية لطهران باستهداف المصالح الأميركية إذا تدخلت واشنطن لصالح تل أبيب.

واشار متحدث باسم البنتاغون لوكالة شفق نيوز إلى الموقف الرسمي الصادر عن وزير الدفاع الأميركي بيت هغسث بتوجبه تعزيز قدرات القيادة المركزية الأميركية (USCENTCOM)، دون أن يكشف عن طبيعة تلك القدرات أو مواقع انتشارها.

وأصدرت السفارة الأمريكية في العراق، بياناً أمس الجمعة، افادت فيه بـ"عدم حدوث أي تغيير على الوضع التشغيلي للسفارة في بغداد والقنصلية العامة في أربيل.

وأضافت أن "الولايات المتحدة ملتزمة التزاماً راسخًاً بتعزيز أولويات سياستها في العراق، وتعزيز سيادته، والتواصل مع القادة العراقيين والشعب العراقي".

وكانت السفارة الأمريكية لدى بغداد، قد أصدرت الأسبوع الماضي، تنبيهاً أمنياً حذّرت فيه المواطنين الأمريكيين من تزايد احتمالات وقوع أعمال عنف أو هجمات ضد مصالحها في العراق.

ودعت السفارة، في بيان حينذاك، جميع المواطنين الأمريكيين الموجودين في العراق إلى تجنّب الأماكن التي يرتادها الأجانب، إضافة إلى تجنّب التجمعات والحشود الكبيرة.

وأكدت السفارة، أنها ستواصل متابعة الوضع الأمني عن كثب وتقديم التحديثات اللازمة حال توافر أي مستجدات، في وقت لا تزال فيه وزارة الخارجية الأمريكية تبقي على تحذير السفر إلى العراق عند المستوى الرابع "ممنوع السفر".

ويوم الأحد الماضي، هددت كتائب حزب الله في العراق، باستهداف المصالح والقواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة في حال تدخلت واشنطن عسكرياً في الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، فيما وجهت رسالة إلى الحكومة العراقية والإطار التنسيقي.

وتنتشر القوات الأميركية، البالغ عددها نحو 2500 جندي في العراق، ضمن إطار مهام التدريب وتقديم الدعم للقوات العراقية والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، لكن هذه القوات أصبحت هدفاً متكرراً لهجمات صاروخية ومسيرات منذ عام 2020، وتصاعدت وتيرتها عقب اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

ويأتي الموقف الأميركي الأخير في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً ميدانياً غير مسبوق، إذ تبادلت إسرائيل وإيران الضربات العسكرية، وسط مخاوف من توسع رقعة النزاع إلى ساحات جديدة، وعلى رأسها العراق وسوريا ولبنان.